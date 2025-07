Perché lo hai vestito da femmina? la risposta del laziale Pedro agli insulti contro il figlio | la scelta sul post che ammutolisce gli hater

Doveva essere un momento di gioia familiare, si è trasformato in un caso mediatico. Il calciatore della Lazio Pedro RodrĂ­guez, 37 anni, ha pubblicato su Instagram una foto per festeggiare l’ottavo compleanno del figlio Marc, ma si è trovato al centro di una bufera social fatta di commenti sessisti e omofobi. Nello scatto, condiviso dal parco acquatico Siam Park di Tenerife, Pedro appare sorridente accanto alla compagna Patricia e al figlio Marc, che indossa una tiara scintillante e un vestito a spalline, in una festa a tema Lillo e Stich. Ma anzichĂ© raccogliere auguri e affetto, il post è stato sommerso da insulti e commenti carichi di odio, principalmente provenienti da account spagnoli: «Chi diavolo veste un maschio da femmina?», «Maschio o femmina??», «Riprenditi tuo figlio prima che sia troppo tardi» e alcune eloquenti emoji del vomito. 🔗 Leggi su Open.online

