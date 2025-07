Pedro preso di mira dagli haters sui social | commenti sessisti sul figlio di 8 anni

Spiacevole episodio per Pedro, attaccante della Lazio. Lo spagnolo è finito nel mirino degli haters sui social per aver pubblicato una foto insieme al figlio di 8 anni con quest’ultimo che indossava un vestitino ritenuto per molti femminile. Non sono mancati i commenti sessisti che hanno scatenato il caos sotto al post. Di seguito quanto riportato sull’argomento dalla Gazzetta dello Sport. Pedro sotto attacco degli haters sui social: il fatto. “Insulti. Anche volgari. Rivolti a un bambino, oltre che al padre che per gli haters ha la colpa di non diffondere un’immagine abbastanza virile del proprio figlio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

