Paura per Katy Perry durante un concerto rischia di cadere mentre cavalca una farfalla gigante – Video

Attimi di panico al concerto di Katy Perry a San Francisco, una delle tappe del suo “Lifetime Tour”. La cantante stava cavalcando una farfalla gigante, sospesa sopra al palco, durante l’esibizione di “Roar” quando i cavi della scenografia hanno momentaneamente ceduto. La struttura si è abbassata improvvisamente di circa un metro e Katy Perry si è fermata per qualche istante per poi ricominciare a cantare quando ha capito che la farfalla poteva ancora reggere. L’episodio, come prevedibile, è stato ripreso dai tanti fan presenti al concerto ed è diventato in poco tempo virale sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura per Katy Perry durante un concerto, rischia di cadere mentre cavalca una farfalla gigante – Video

