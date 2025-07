Paura al concerto dell’amatissima cantante | la tragedia sfiorata

Un episodio di grande impatto si è verificato durante uno dei concerti di Katy Perry a San Francisco, mettendo in evidenza la sua capacitĂ di gestire situazioni impreviste sul palco. L’incidente ha coinvolto un elemento scenografico di grandi dimensioni, rischiando di causare una caduta pericolosa e suscitando preoccupazione tra il pubblico presente. Nonostante le difficoltĂ incontrate, l’artista è riuscita a mantenere la calma e proseguire senza interruzioni, dimostrando professionalitĂ e resilienza. Di seguito vengono analizzati i dettagli dell’accaduto, le tappe del tour mondiale e le reazioni della fanbase e dei media. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Paura al concerto dell’amatissima cantante: la tragedia sfiorata

“Tragedia sfiorata” Paura al concerto dell’amatissima cantante: si è temuto il peggio - Katy Perry rischia di cadere sul pubblico durante un'esibizione a San Francisco a causa di problemi con i cavi di una farfalla gigante, ma continua il concerto senza incidenti ... bigodino.it scrive

