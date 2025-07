Paolo Borsellino la strage di via d’Amelio in 10 foto

Il 19 luglio 1992, 33 anni fa, si consumò la strage di via D’Amelio a Palermo, quando il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta furono uccisi da un’autobomba. Il magistrato era andato a far visita alla madre e un’auto imbottita di esplosivo parcheggiata proprio davanti al cancello fu fatta saltare in aria. Ecco le foto d’epoca scattate poco dopo l’esplosione che costò la vita, oltre che del giudice, anche degli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Paolo Borsellino, la strage di via d’Amelio in 10 foto

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di via D’Amelio. Mattarella: "Un segno indelebile". Meloni: "Il suo esempio continua a vivere" - Il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Mafia, la forza dei simboli. FdI rende omaggio alla borsa di Paolo Borsellino esposta alla Camera - Un omaggio a Paolo Borsellino dal forte impatto emotivo e simbolico. Una delegazione di Fratelli d’Italia si è riunita oggi per rendere “onore” alla borsa del giudice ucciso dalla mafia sotto l’abitazione della madre il 19 luglio 1992, esposta in Transatlantico a Montecitorio.

Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino - Un evento accaduto a 57 giorni di distanza dall’altro attentato dell’autostrada di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta Paolo Borsellino, il giudice amico e collega di Giovanni Falcone, fu assassinato a … Continua L'articolo Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino proviene da Fremondoweb.

Anniversario della strage di via D’Amelio, “Borsellino, la messa del giudice” Un ritratto umano e spirituale di Paolo Borsellino nei ricordi di due sacerdoti: padre Cosimo Scordato, che lo vedeva inginocchiarsi a messa tra i fedeli, e don Cesare Rattoballi, che lo Vai su X

"Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura": 33 anni moriva Paolo Borsellino. Era il 19 luglio 1992 quando l'Italia pianse la strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Vai su Facebook

19 luglio 1992-19 luglio 2025, 33 anni dalla strage di via D’Amelio; La ricorda i caduti della strage di via d’Amelio; Strage di via D'Amelio, Mattarella e Meloni ricordano Borsellino.

Borsellino e la strage di via d'Amelio: a 33 anni di distanza le istituzioni e la politica ricordano il giudice ucciso dalla mafia - Unanime il cordoglio per l'efferato omicidio di un uomo che ha dato tanto per affermare la giustizia e la verità. msn.com scrive

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di Via D’Amelio. Le parole di Mattarella e Meloni - A 33 anni dall’attentato mafioso a Palermo che portò alla morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, il presidente della Repubblica Mattarella parla di «segno indelebile ... Da ilsole24ore.com