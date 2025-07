Paolo Borsellino 33 anni dopo Meloni | Il suo esempio continua a vivere ogni giorno | non chinò mai la testa

Faceva caldo a Palermo 33 anni fa. E non sapevamo che la mafia uccideva soprattutto d’estate. Paolo Borsellino stava per andare a salutare la madre, in via D’Amelio. Bastò che premesse il pulsante del citofono. 57 giorni dopo il suo amico, Giovanni Falcone, l’altro grande eroe dell’antimafia vera moriva insieme a tanti ragazzi della sua scorta. Quella morte, a cui seguirĂ una primavera di attentati e stragi, segnerĂ la fine di Cosa Nostra, che sarĂ decimata e sradicata. Oggi Fratelli d’Italia ha organizzato una serie di manifestazioni in tutto il paese. E la presidente del Consiglio, che decise di iscriversi al Msi proprio quel giorno, a soli 15 anni, ha voluto testimoniare come la figura del grande magistrato sia viva e attuale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Š Secoloditalia.it - Paolo Borsellino, 33 anni dopo, Meloni: “Il suo esempio continua a vivere ogni giorno: non chinò mai la testa”

In questa notizia si parla di: paolo - borsellino - anni - meloni

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di via D’Amelio. Mattarella: "Un segno indelebile". Meloni: "Il suo esempio continua a vivere" - Il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Mafia, la forza dei simboli. FdI rende omaggio alla borsa di Paolo Borsellino esposta alla Camera - Un omaggio a Paolo Borsellino dal forte impatto emotivo e simbolico. Una delegazione di Fratelli d’Italia si è riunita oggi per rendere “onore” alla borsa del giudice ucciso dalla mafia sotto l’abitazione della madre il 19 luglio 1992, esposta in Transatlantico a Montecitorio.

Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino - Un evento accaduto a 57 giorni di distanza dall’altro attentato dell’autostrada di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta Paolo Borsellino, il giudice amico e collega di Giovanni Falcone, fu assassinato a … Continua L'articolo Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino proviene da Fremondoweb.

Paolo Borsellino, Meloni a 33 anni dalla strage di via D’Amelio: “Sua vita sacrificata per un’Italia più giusta, libera dalle mafie” - VIDEO Vai su X

33 anni fa la mafia spezzava le vite di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. È nostro il compito di far vivere ogni giorno i valori per cui si sono battuti. Vai su Facebook

Mafia, FdI : Lavoriamo per la verità su Paolo Borsellino. Arianna Meloni: Il nostro modello esportato in tutto il mondo; Strage di via D’Amelio, Meloni “Borsellino continua a vivere ogni giorno”; Lo scandalo del silenzio: in Sicilia Fratelli d’Italia ha dimenticato Paolo Borsellino.

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di Via D’Amelio. Le parole di Mattarella e Meloni - A 33 anni dall’attentato mafioso a Palermo che portò alla morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, il presidente della Repubblica Mattarella parla di «segno indelebile ... Secondo ilsole24ore.com

Meloni, l'Italia non dimentica Borsellino - A 33 anni dalla strage di via D'Amelio ricordiamo Paolo Borsellino, un uomo che ha sacrificato la sua vita per la verità, per la giustizia , per l'Italia". Segnala ansa.it