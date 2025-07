Palermo due giovani tedeschi sventano tentato stupro a Palermo alla Vucciria

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervengono alla Vucciria per salvare una turista: coinvolto anche un ex detenuto. L’intervento eroico nella notte. Due ragazzi tedeschi sono riusciti a impedire un tentativo di stupro ai danni di una turista norvegese nel cuore della movida palermitana, alla Vucciria. L’episodio è avvenuto nella notte (19 luglio) quando la giovane, in evidente stato di ebbrezza, è stata circondata da un gruppo di uomini che cercavano di trascinarla in un angolo appartato dell’ex mercato. L’area, nota per la sua vita notturna, è purtroppo anche teatro di violenze, furti e spaccio, soprattutto ai danni di turisti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palermo, due giovani tedeschi sventano tentato stupro a Palermo alla Vucciria

In questa notizia si parla di: palermo - tedeschi - vucciria - giovani

DUE RAGAZZI TEDESCHI, IN VACANZA A PALERMO, HANNO SALVATO UNA RAGAZZA NORVEGESE CHE STAVA PER ESSERE Vai su X

Due ragazzi tedeschi evitano a Palermo lo stupro di una turista; Violenza alla Vucciria di Palermo, picchiati e rapinati due turisti irlandesi; Nasconde un chilo e mezzo di coca dal valore di 120 mila euro: arrestato 22enne alla Vucciria.

Due ragazzi tedeschi evitano a Palermo lo stupro di una turista - Due ragazzi tedeschi sono intervenuti l'altra notte alla Vucciria a Palermo per salvare una turista norvegese che è stata rapinata e che stava per subire violenza sessuale. Come scrive msn.com

Gruppo di ragazzi rapina e tenta di stuprare una donna a Palermo, salvata da due turisti: «Era ubriaca, l'hanno circondata» - Due ragazzi tedeschi sono intervenuti alla Vucciria a Palermo per salvare una turista norvegese che è stata rapinata e che stava per ... Si legge su msn.com