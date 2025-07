Osimhen Galatasaray l’affare è a un passo dall’essere chiuso! L’attaccante potrebbe essere annunciato in quella giornata dedicata alla rivale di sempre! Il dettaglio

Osimhen Galatasaray, il centravanti nigeriano è vicinissimo al trasferimento in Turchia: il club giallorosso ha in mente di annunciare il nigeriano in quell’occasione. Il Galatasaray è pronto a segnare una pietra miliare nel calciomercato turco con l’arrivo di Victor Osimhen, attaccante nigeriano in procinto di lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato da fonti di mercato, il club turco pagherĂ una cifra complessiva di 75 milioni di euro per il centravanti che ha segnato 37 gol e fornito 7 assist in tutte le competizioni nella scorsa stagione trascorsa tra le fila del club giallorosso. L’accordo prevede un pagamento iniziale di 40 milioni di euro, mentre i restanti 35 milioni saranno suddivisi in due rate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, l’affare è a un passo dall’essere chiuso! L’attaccante potrebbe essere annunciato in quella giornata dedicata alla rivale di sempre! Il dettaglio

