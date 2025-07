Open arms Nordio | Scelta inusuale su Salvini Niente impugnazione contro le assoluzioni come in tutti i Paesi civili

«Niente impugnazione contro le sentenze di assoluzione, come in tutti i paesi civili. Altrimenti finiamo a ciò che è avvenuto col caso Garlasco». Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo che i pm del processo Open arms hanno fatto ricorso in Cassazione contro l’assoluzione dell’ex ministro dell’Interno, ora al Mit, Matteo Salvini. Il Guardasigilli ha espresso le proprie perplessitĂ sul caso durante il convegno “Parlate di mafia”, aggiungendo che «al di lĂ delle implicazioni politiche di questa scelta inusuale, si pone il problema tecnico. Come potrebbe un domani intervenire una sentenza di condanna al di lĂ di ogni ragionevole dubbio, quando dopo tre anni di udienza un giudice ha dubitato e ha assolto? La lentezza della nostra giustizia dipende anche dall’incapacitĂ di molti magistrati di opporsi all’evidenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Open arms, Nordio: “Scelta inusuale su Salvini. Niente impugnazione contro le assoluzioni, come in tutti i Paesi civili”

