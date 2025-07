Ong il bilancio delle violenze in Siria sfiora i mille morti

Il bilancio complessivo degli scontri intercomunitari nel sud della Siria è salito a 940 morti da domenica scorsa: lo afferma la Ong Osservatorio siriano per i diritti umani, che questa mattina aveva riportato 718 vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ong, il bilancio delle violenze in Siria sfiora i mille morti

Ong, sale a 135 morti il bilancio di 48 ore di scontri in Siria - Sale a 135 uccisi il bilancio degli scontri nel sud della Siria, nella regione di Suwayda. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui alle vittime dei combattimenti tra forze druse, loro rivali beduini e forze governative, si aggiungono 19 persone giustiziate sommariamente nelle ultime ore a Suwayda e dintorni da uomini inquadrati nei ministeri della Difesa e dell' Interno di Damasco.

Siria, sale bilancio degli scontri fra beduini e drusi - In Siria sale il bilancio degli scontri fra beduini e drusi. Servizio di Paolo Fucili The post Siria, sale bilancio degli scontri fra beduini e drusi first appeared on TG2000.

https://radiondadurto.org/?p=197095 - Sale ad almeno 135 morti il bilancio della nuova escalation di violenze settarie scoppiate nel sud della Siria. L'Amministrazione autonoma del Rojava rilancia l'appello per la pace, l'autonomia democratica e il rispetto del Vai su X

Le violenze sono scoppiate domenica nella provincia a maggioranza drusa di Sweida, due giorni dopo che un mercante druso era stato rapito sulla strada per Damasco. Disordini diffusi, con Israele ha colpito dei carri armati militari nel sud della Siria Vai su Facebook

