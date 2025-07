Ondata di caldo intenso in arrivo | domenica da ' bollino arancione' nuova settimana tra temperature roventi e afa

Il caldo africano torna a investire la Puglia. Un'intensa ondata è prevista nei prossimi giorni, con un sensibile rialzo delle temperature già a partire da questo fine settimana. In particolare, per la giornata di domani, domenica 20 luglio, Bari è segnalata, nel bollettino del Ministero. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Severa ondata di caldo di matrice africana in arrivo da domenica , che avra’ i suoi picchi termici tra lunedì 21 e mercoledì 23 con caldo eccezionale; possibili valori da record over +45/46°C sui settori interni centro orientali Previste isoterme a 850 hP Vai su Facebook

Caldo molto intenso al Centro-Sud tra domenica 20 e mercoledì 23. Leggete con attenzione e verso la fine del post vi spiego perchè ho messo due mappe. Nella prima parte della prossima settimana le isoterme nelle zone centro-meridionali del paese, ad 85 Vai su X

Ondata di caldo intenso in arrivo: domenica da 'bollino arancione', nuova settimana tra temperature roventi e afa - Un'intensa ondata è prevista nei prossimi giorni, con un sensibile rialzo delle temperature già a partire da questo fine settimana. Da virgilio.it

Meteo, domani caldo ancora più intenso al Centro-Sud e temporali al Nord. Le aree a rischio domenica 20 luglio - Sud, con punte di 40 gradi, mentre il Nord è ancora alle prese con piogge e temporali. Scrive meteo.it