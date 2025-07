Oms | in 10 anni 3 milioni di morti per annegamento 30 ogni ora soprattutto giovanissimi

È la terza causa di morte tra 5 e 14 anni. In Italia la metà di questo tipo di decessi tra i piccolissimi avviene in piscine, soprattutto in quelle domestiche. Il 25 luglio la giornata mondiale per la prevenzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Oms: in 10 anni 3 milioni di morti per annegamento, 30 ogni ora, soprattutto giovanissimi

In questa notizia si parla di: anni - soprattutto - milioni - morti

Stipendi italiani più bassi dell’8% rispetto a 4 anni fa. Penalizzati soprattutto servizi e pubblica amministrazione - Un lavoratore italiano guadagna in media l’8% in meno rispetto a 4 anni fa. Come rileva l’Istatm le retribuzioni contrattuali reali (ovvero tenendo conto della perdita del potere di acquisto legata all’inflazione, ndr ) di marzo 2025 sono ancora inferiori rispetto a quelle di gennaio 2021.

Milly Carlucci confessa che Ballando con le stelle resiste da 20 anni soprattutto grazie a Fabrizio Frizzi - Ospite di Mara Venier a Domenica In, Milly Carlucci si è raccontata a tutto tondo: dagli esordi con Renzo Arbore fino al successo di Ballando Con Le Stelle e la celebrazione dei suoi 20 anni di messa in onda.

“Ce l’ho fatta, soprattutto per te”. Raffaella, magistrato a soli 26 anni e la dedica: chi era il nonno - La sua storia affonda le radici in una ferita familiare mai rimarginata, ma si sviluppa come un racconto di determinazione, memoria e riscatto.

Due morti per il caldo in spiaggia: le vittime avevano 60 e 75 anni Vai su Facebook

Quanti milioni risparmiano i Suns con il buyout di Beal?; Investire nella salute globale conviene. Ogni dollaro speso ne rende 19, dice The Lancet; Congo in massima allerta: una malattia misteriosa ha ucciso decine di persone. Assomiglia all'influenza e provoca anemia.

Crisi climatica e allevamenti intensivi: 15 milioni di animali morti in sei anni per eventi estremi - Il report di Compassion in World Farming fotografa un circolo vizioso: un terzo delle emissioni di gas serra è legato alla zootecnica, che ne paga le ... Segnala repubblica.it

Malattie croniche. Allarme Oms: 36 milioni di morti all’anno - Un quadro grave e che continua a peggiorare negli anni al punto che, secondo le stime dell’Oms, senza azioni di contrasto i morti all’anno rischiano di salire a 52 milioni già a partire dal ... Si legge su quotidianosanita.it