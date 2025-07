Oltre 500mila giovani isolati in Corea del Sud | il metodo estremo per far capire ai genitori cosa provano i figli in camera

Una porta blindata, un buco per il cibo, pareti nude e silenzio assoluto. Sembra una prigione, ma non lo è. È la Happiness Factory, un centro nella provincia di Hongcheon-gun, in Corea del Sud, dove i genitori vengono rinchiusi volontariamente per tre giorni per comprendere cosa provano i figli hikikomori, i giovani che si isolano completamente dalla società. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Designer’s Table”: sono dodici i giovani designer vincitori del progetto culturale che lega Italia e Corea, protagonisti a novembre di due mostre internazionali a Seoul e Milano. - I designer, formati dai due architetti e designer italiani Ico Migliore e Mario Trimarchi, hanno reinterpretato le due culture gastronomiche attraverso la trasformazione simbolica delle posate Dodici giovani designer – sei italiani e sei coreani – sono stati selezionati come vincitori del progetto internazionale “Designer’s Table”, un’iniziativa di collaborazione culturale che unisce il design e le tradizioni gastronomiche di Italia e Corea.

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2025 "Abbiamo erogato oltre 500mila mutui per la prima casa per i giovani, di cui oltre 350mila solo per i giovani under 36.

