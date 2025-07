Nuove verifiche contro i parcheggiatori abusivi ed i centri scommesse | denunciati due ventenni

Questa mattina, sia in centro che sul lungomare di Catania, è stato condotto un servizio straordinario di controllo contro i parcheggiatori abusivi da parte dei carabinieri della stazione di Catania piazza Dante e dell’aliquota Pmz, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

