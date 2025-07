Nuoto artistico Enrica Piccoli settima nel solo tecnico femminile dei Mondiali Oro a Xu Huiyan

A Singapore, sede dei Mondiali senior 2025 degli sport acquatici, è andata in scena la finale del solo tecnico femminile del nuoto artistico: settimo posto per l'azzurra Enrica Piccoli nella gara vinta dalla cinese Xu Huiyan, davanti all' atleta neutrale di passaporto bielorusso Vasilina Khandoshka ed alla spagnola Iris Tio Casas. La medaglia d'oro ed il titolo iridato vanno alla cinese Xu Huiyan, che si impone con il punteggio di 272.9917, con 160.3917 per gli elementi e 112.6000 per l'impressione artistica. Piazza d'onore per l' atleta neutrale di passaporto bielorusso (Atleti Neutrali A) Vasilina Khandoshka, che si ferma a quota 260.

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: oro ad Huiyan, Piccoli settima nella finale del solo tecnico! sesto posto per Pelatii - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con un’altra intensa giornata del nuoto artistico al Mondiale di Singapore.

