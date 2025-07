Novara si sente male in casa | salvato dai vigili del fuoco al 5° piano

Intervento dei vigili del fuoco per soccorrere una persona in un palazzo al 5° piano. É successo questa mattina, sabato 19 luglio, in via Andrea Costa, dove i pompieri sono intervenuti con un'autoscala intorno alle 10. I vigili del fuoco hanno raggiunto la persona e l'hanno poi portata a terra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

