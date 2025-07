Notte dei Serpenti | scattano i divieti e le modifiche alla viabilità interdetta l' area attorno allo Stadio del Mare

Si attendono almeno 20mila persone in centro a Pescara il 20 luglio per la terza edizione de “La Notte dei Serpenti” e per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento cambia la viabilitĂ e scattano i divieti in tutta la zona che circonda lo Stadio del Mare dove si terrĂ l’evento. Si. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

