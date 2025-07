Non più docente di sostegno ma docente per l’inclusione Parte alla Camera l’esame della proposta di legge della Lega Cosa è previsto TESTO

Inizia, in Commissione Cultura alla Camera, l'esame della proposta di legge, presentata dalla Lega, che introduce una novitĂ significativa nel panorama scolastico: la sostituzione della qualifica di docente di sostegno con quella di docente per l’inclusione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La storia di Veronica, docente di lingue, che da Modena va a Messina ogni settimana per specializzarsi sul sostegno: “Costi discriminatori”. INTERVISTA - Salta sul Flixbus a Carpi il giovedì sera, dopo una giornata di servizio in un istituto comprensivo della città emiliana, e arriva a Messina il giorno dopo.

Docente di sostegno: nuove competenze e abilitazione secondo l’Allegato A del decreto 75/2025 - L’Allegato A al decreto 75 del 24 aprile 2025 introduce aggiornamenti significativi sul profilo professionale del docente di sostegno, definendo in modo più dettagliato funzioni, responsabilità e percorsi formativi.

Conferma del docente supplente di sostegno per il 2025/26: cosa fa la famiglia, il Dirigente Scolastico, l’ufficio scolastico e il docente - Maggio è un mese importante per la realizzazione delle misure volte alla conferma dell'insegnante supplente di sostegno anche per l'anno scolastico 2025/26.

Giovedì 10 luglio, davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è tenuto un presidio promosso dal Coordinamento Nazionale per l'Inclusione. L'iniziativa, sostenuta da una rete di comitati di docenti specializzati sul sostegno, punta a ribadire l'importanza

Docenti di sostegno, dietro la vetrina dell’inclusione ci sono anche atti illegittimi, abusi e soprusi che non sono tollerabili - Il rapporto annuale dell’Istat ci dà un dato molto importante su cui riflettere, quello riferito all’aumento progressivo di casi di disabilità nelle scuole del nostro sistema pubblico di istruzione. Scrive tecnicadellascuola.it

Delega inclusione, insegnanti di sostegno vincolati per 10 anni - Trasmesso alla Camera lo schema di decreto legislativo per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Come scrive vita.it