Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2 | Le streghe sono tornate

Le due star sono tornate sul set del sequel del film uscito nel 1998, protagoniste nella prima clip pubblicata sui social. Nicole Kidman ha pubblicato un video su Instagram che la ritrae insieme a Sandra Bullock nel primo giorno di riprese di Amori & Incantesimi 2. Nel video, si vede Kidman abbracciare Bullock mentre si trovano davanti ad una lapide di un cimitero. Una sequenza che ha catturato subito l'attenzione dei fan in attesa di tornare ad appassionarsi sullo schermo alle vicende delle due streghe, le sorelle Owens. Il ritorno in Amori & Incantesimi di Sandra Bullock e Nicole Kidman "Le streghe sono tornate" ha scritto Kidman "Primo giorno sul set per le sorelle Owens!". 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2: "Le streghe sono tornate"

