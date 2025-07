Nicki Minaj tira in ballo Drake e Beyoncé nella lite con SZA

Nicki Minaj ha coinvolto due super star del calibro di Drake e Beyoncé nel diverbio sui canali ufficiali social con SZA, che negli ultimi giorni ha infiammato il web. L’ultimo post della rapper arriva un paio di giorni dopo che lo scorso 15 luglio ha iniziato a lanciare insulti a SZA. Tutto è iniziato con un post di Minaj che parlava dei suoi problemi con l’ex manager dell’attrice di One of Them Days, Terrence “ Punch” Howard, dopo il quale SZA ha postato su X: “Mercurio retrogrado. non abboccare all’amo sciocca oca”, che l’artista ha interpretato come una frecciatina rivolta a lei. Da allora, la 42enne ha lanciato una serie di messaggi di dissenso nei confronti della collega definendola “brutta” e ‘bugiarda’, prendendola ripetutamente in giro per il suo aspetto fisico, in particolare sulle “lentiggini finte” e scrivendo: “La t***a sembra essere stata punta da una f*****a ape”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

