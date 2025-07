Ngonge al Torino oggi giornata decisiva | chiusura ad 1 milione più 11 eventuali a giugno Tuttosport

Cyril Ngonge è sempre piĂą vicino alla chiusura con il Torino. Il fantasista azzurro può sbarcare in maglia granata nelle prossime ore. La giornata decisiva può essere quella odierna. Arrivano le ultime riportate da Tuttosport, a seguire quanto si legge. Ngonge al Torino, ci siamo: le ultime. “La trattativa che, chiudendosi, potrebbe finalmente dare a Marco Baroni la possibilitĂ di avere a disposizione un esterno d’attacco da poter inserire in una squadra ancora sperimentale. Cyril Ngonge non è partito col Napoli per il ritiro di Dimaro, ma l’esclusione dalla lista dei giocatori partenopei agli ordini di Conte non ha stupito nessuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ngonge al Torino, oggi giornata decisiva: chiusura ad 1 milione piĂą 11 eventuali a giugno (Tuttosport)

