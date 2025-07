Neymar ha speso più di un milione per la Batmobile | ma non può guidarla

Neymar ha comprato la Batmobile: 1,3 milioni di euro per la sua grande passione. Ha anche il lanciafiamme, ma non può guidarla - L'attaccante brasiliano è un grandissimo appassionato del supereroe della DC: ecco il suo ultimo acquisto Audi, Lamborghini, Bentley, Ferrari: sono solo alcune delle macchine sulle quali Neymar Jr si ... calciomercato.com scrive

