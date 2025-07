Nel 2024 più di 4mila infortuni sul lavoro nell' Aretino | quattro sono mortali Il quadro

Nel 2024 la provincia di Arezzo ha registrato 4.033 infortuni totali ogni 10mila occupati, con una variazione del -4,1% rispetto al 2023. Si sono verificati 4 infortuni mortali, di cui 3 in occasione di lavoro e 1 in itinere. L'incidenza degli infortuni in itinere sul totale degli infortuni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

VIDEO | "Urge investire di più sulla prevenzione. Alto il numero degli infortuni sul lavoro": l'appello della Uil alla Regione - L’ultimo incidente mortale si è verificato a Valle Castellana il 6 maggio scorso e così nel primo trimestre 2025 gli infortuni salgono a 6.

Infortuni sul lavoro, gli indennizzi per chi fa controlli fuori sede - NAPOLI (ITALPRESS) – Infortuni sul lavoro, ecco a quanto ammontano gli indennizzi per i dipendenti chiamati a svolgere i controlli fuori dai luoghi di residenza.

Sos infortuni sul lavoro, nel Fermano aumentano: maglia nera delle Marche - FERMO - Aumentano gli infortuni sul lavoro nel Fermano, mentre si registra una lieve discesa nel resto della regione.

Nel dettaglio, nei primi cinque mesi del 2025, a Chieti sono stati registrati 4 casi di infortuni mortali in occasione di lavoro su una forza occupazionale di poco più di 146 mila persone. Questi numeri collocano la provincia in una posizione critica, insieme ad altr

In Veneto cresce il numero degli infortuni mortali sul lavoro. A certificarlo è l'ultimo rapporto dell'Osservatorio del Vega di Mestre che lancia l'allarme: il 2025 è iniziato peggio dell'anno scorso.

Infortuni sul lavoro, Italia sotto la media europea: i dati 2024 di Eurostat - A livello europeo, l’Italia si distingue per avere un’incidenza di infortuni inferiore alla media dell’Ue. Scrive tg24.sky.it

Infortuni sul lavoro, in Italia tassi inferiori alla media europea, molto al di sotto di Francia, Spagna e Germania - 000 occupati, contro una media UE di 134,2, e molto al di sotto dei valori registrati in Francia (245,4), Spagna (237,1) e Germania (153,5 ... Segnala ilsole24ore.com