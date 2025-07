Nascondeva cocaina nel vano portaoggetti dell' auto arrestato 47enne

Nella tarda serata di giovedi scorso, 17 luglio, i carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente un cittadino albanese 47enne, senza fissa dimora ma domiciliato nel Veronese, celibe, disoccupato e incensurato. L’uomo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: 47enne - arrestato - nascondeva - cocaina

Rapina in Darsena. Arrestato un 47enne armato di trapano - È finita con l’arresto la serata "furibonda" di un 47enne, ritenuto responsabile della rapina ai danni di una donna, compiuta in Darsena nella notte tra il 2 e il 3 maggio, con la minaccia di un trapano e di un coltello.

Viareggio: armato di trapano e coltello rapina donna in Darsena. Arrestato 47enne - La polizia ha arrestato a Viareggio un uomo di 47 anni con l'accusa di aver rapinato una donna. L'aggressione sarebbe avvenuta di notte in via Coppino in Darsena dove poi è intervenuta una volante L'articolo Viareggio: armato di trapano e coltello rapina donna in Darsena.

Quarto, folle fuga e poi lo schianto: 47enne arrestato con cocaina liquida in auto - A Quarto un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli per violenza, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale.

La pusher con la droga negli slip fermata sull'auto a noleggio; Nasconde negli indumenti intimi la cocaina, arrestato 47enne; Resta in cella il ristoratore che nascondeva 65 chili di cocaina: è caccia ai complici.

Ha nove dosi di cocaina e 1.700 euro nascosti in auto, arrestato 47enne - Un 47enne di San Bonifacio è stato arrestato dopo che gli sono state trovate 9 dosi di cocaina in auto, oltre a 1. Segnala veronaoggi.it

Nascondeva armi e cocaina. In manette un pregiudicato - In cantina gli agenti hanno trovato più di undici chili di sostanza stupefacente e una pistola. Da msn.com