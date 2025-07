Nasce un nuovo progetto di rigenerazione urbana a Napoli | ecco qual è

Il Comune di Napoli annuncia la prossima apertura di un bando pubblico rivolto alle associazioni del Terzo settore e agli enti no-profit, finalizzato alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana e sociale "Eva-Ecovillaggio dell’Accoglienza”, che il 18 luglio scorso ha avuto via libera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

