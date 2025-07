Naruto il creatore Masashi Kishimoto svela dopo dieci anni | Boruto non è una mia storia

In una recente intervista con Masashi Kishimoto, il creatore di Naruto, l'autore ha affermato che, pur essendo considerato lo scrittore anche di Boruto, √® comunque solo un consulente, e che √® Ikemoto il vero responsabile della storia. A quasi dieci anni dal debutto di Boruto, Masashi Kishimoto chiarisce il suo reale coinvolgimento nel progetto e ammette di aver lasciato a Mikio Ikemoto la piena gestione creativa. Le parole del creatore di Naruto gettano nuova luce sulle debolezze narrative della sua eredit√†, tra aspettative disilluse e un confronto impossibile con l'opera madre. Masashi Kishimoto rompe il silenzio sull'eredit√† controversa di Boruto Il tempo √® passato, ma il confronto tra Naruto e Boruto: Naruto Next Generations continua ad ardere come brace sotto la cenere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Naruto, il creatore Masashi Kishimoto svela dopo dieci anni: "Boruto non √® una mia storia"

In questa notizia si parla di: masashi - naruto - creatore - kishimoto

Naruto, Masashi Kishimoto ammette: "All'inizio volevo che Naruto fosse un animale e il padre un assassino" - Durante un'intervista, Masashi Kishimoto ha raccontato come la bozza originale di Naruto fosse molto diversa: Kurama non esisteva e il padre di Naruto era un pluriomicida.

Naruto, Masashi Kishimoto parla dello spin-off di un suo personaggio: "Questa volta tocca a lui sul serio" - L'autore Masashi Kishimoto, il "padre" di Naruto, ha accennato alla possibilit√† di un capitolo manga one-shot incentrato su uno dei suoi personaggi pi√Ļ amati, affermando di essere piuttosto serio al riguardo.

Naruto, il creatore Masashi Kishimoto svela dopo dieci anni: Boruto non è una mia storia; Naruto, arriva lo spin-off su Itachi? Kishimoto fa sognare; Naruto, Masashi Kishimoto parla dello spin-off di un suo personaggio: Questa volta tocca a lui sul serio.

Naruto, il creatore Masashi Kishimoto svela dopo dieci anni: "Boruto non è una mia storia" - In una recente intervista con Masashi Kishimoto, il creatore di Naruto, l'autore ha affermato che, pur essendo considerato lo scrittore anche di Boruto, è comunque solo un consulente, e che è Ikemoto ... Secondo msn.com

Naruto, One Piece e Bleach: i 5 elementi incompresi degli anime dei Big Three - One Piece, Naruto e Bleach sono noti come 'Big Three' per il loro impatto globale, ma molto spesso si tendono a fraintendere alcuni dettagli. Segnala anime.everyeye.it