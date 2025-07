Napoli una vecchia conoscenza per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte?

Per rinforzare la rosa, la SSC Napoli ha bisogno anche di un centrocampista con le caratteristiche di Zambo Anguissa. Con l’addio di Billing, infatti, si è aperto un vuoto che il Napoli ha intenzione di colmare senza però spendere una fortuna. Conte ha infatti bisogno di un calciatore disposto ad essere utilizzato solo all’occorrenza. In . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Non solo De Bruyne: il Napoli sogna in grande e punta a rinforzare anche l’attacco - Non solo De Bruyne: il Napoli sogna in grande e punta a rinforzare anche l’attacco Il Napoli non si accontenta e guarda avanti con ambizioni … L'articolo Non solo De Bruyne: il Napoli sogna in grande e punta a rinforzare anche l’attacco proviene da ForzAzzurri.

Napoli, un difensore dell’Arsenal per rinforzare il reparto arretrato: Tomiyasu nel mirino - Takehiro Tomiyasu potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza all’Arsenal in Premier League. L’ex calciatore del Bologna e nazionale giapponese non sembrerebbe essere tanto contento dell’attuale situazione con la maglia dei gunners, visto che Calafiori si sta prendendo tutta la scena e lo spazio difensivo a discapito proprio del nipponico.

Pedullà : “Il Napoli pensa a Núñez e David per rinforzare l’attacco” - Il Napoli, mentre si prepara al rush finale per lo scudetto, si prepara a un mercato estivo ambizioso, con l’intenzione di rafforzare significativamente la rosa in vista della prossima stagione.

? #Milan: uno degli obiettivi per rinforzare l’attacco è sempre più vicino al #Napoli di #Conte I rossoneri rischiano di perdere una pedina seguita da settimane: il tempo stringe per una possibile contromossa! ? #Calciomercato #Moretto Vai su X

Beukema al Napoli, affare fatto: alla corte di Conte per 30 milioni più bonus, è l’uomo giusto per rinforzare la difesa dei campioni d’Italia? Antonio Conte ha il nuovo difensore centrale. La trattativa con il Bologna per Sam Beukema si è chiusa per una ci Vai su Facebook

Negri: “Ndoye sarebbe l’ideale per Conte per rinforzare il Napoli sulla fascia sinistra”; Napoli punta su Lookman: Conte cerca rinforzo dall’Atalanta; Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole convincere Conte con 200 milioni di euro.

Napoli, la ricetta di Antonio Conte: semplicità e grinta - Sa quello che vuole: da sé e dai suoi ragazzi. Da ilmattino.it

Conte vuole Ndoye e Beukema al Napoli: il Bologna resiste, ecco quanto chiede - L’allenatore puntava su Dan a gennaio dopo l’addio di Kvara e continua a ritenerlo un obiettivo primario. Scrive msn.com