Muratella al via il progetto Homeless | cure gratis per i quadrupedi delle persone in difficoltà

I cani ed i gatti delle persone indigenti che vivono a Roma e a Fiumicino potranno essere curati gratuitamente. Il canile dalla Muratella della Asl Roma3 ha lanciato infatti il progetto Homeless, il primo in Italia che coinvolge una ASL e che consente, alle persone senza fissa dimora ed a chi si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

