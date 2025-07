Muore in moto a 19 anni Soccorso in strada per lui non c’è stato nulla da fare

Pomarance, 19 luglio 2025 – Tragedia in strada lungo la Sr439, tra Pomarance e Montecerboli, in provincia di Pisa. Un giovane di 19 anni è moto dopo un incidente in moto. Il ragazzo stava percorrendo una strada nota tra gli appassionati delle due ruote per la presenza di molte curve, quando per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo della sua Honda e sarebbe finito fuori strada. Non risultano al momento altri mezzi coinvolti. All'arrivo dei soccorritori il paziente era in arresto cardiocircolatorio. I compagni motociclisti presenti insieme a lui sul posto avevano giĂ iniziato il massaggio cardiaco, poi proseguite dall’equipaggio della Misericordia di Pomarance e dall’ambulanza medicalizzata di Castelnuovo Valdicecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore in moto a 19 anni. Soccorso in strada, per lui non c’è stato nulla da fare

