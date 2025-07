MotoGp Repubblica Ceca Bagnaia in pole davanti a Marc Marquez e Quartararo

(Adnkronos) – Francesco 'Pecco' Bagnaia centra la pole position nel Gp della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Per il pilota ufficiale Ducati si tratta della prima partenza al palo della stagione, la 25sima della carriera in top class.  Il piemontese ha girato in 1'52"303 precedendo lo spagnolo Marc Marquez (+0"219), suo compagno di squadra, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

