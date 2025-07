Moto3 meraviglia Guido Pini! Prima pole per il rookie azzurro a Brno

La prima volta non si scorda mai. Guido Pini ha conquistato la pole position al GP della Cechia, tappa numero dodici del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena presso il circuito di Brno. Prestazione eccezionale per il rookie azzurro, il quale sta proseguendo settimana dopo settimana un percorso di crescita importantissimo. Il talento italiano, già apparso in grande spolvero durante il weekend del Sachsenring, ha compiuto l’impresa nel’ultimo time attack, togliendosi lo sfizio di spodestare il grande protagonista di questa stagione Manuel Gonzalez. Nello specifico il centauro in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 2:05. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, meraviglia Guido Pini! Prima pole per il rookie azzurro a Brno

