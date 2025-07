Monreale ricorda il Giudice Paolo Borsellino

Monreale – Nel giorno del XXXIII anniversario della Strage di Via D'Amelio, che il 19 luglio 1992 strappò alla vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, anche la comunitĂ di Monreale ha voluto rendere omaggio alle vittime, riaffermando il proprio impegno per la legalitĂ e la memoria.

Monreale ricorda Antonella e Giovanni Pinocchio, vittime della misteriosa strage di Ustica - Monreale – Affollatissima e partecipata quest’anno, la cerimonia in ricordo dei due concittadini monrealesi, Antonella e Giovanni Pinocchio, periti il 27 ottobre 1980 nella strage di Ustica, organizzata e voluta dall’ Associazione “Liberi di Lavorare” e dall’Associazione AUSER Circolo Biagio Giordano di Monreale, entrambe presiedute da Biagio Cigno.

In ricordo degli agenti della Polizia di Stato: Agostino Catalano Eddie Walter Max Cosina Emanuela Loi Claudio Traina Vincenzo Fabio Li Muli Uccisi insieme al giudice Paolo Borsellino nella tristemente nota "strage di via Mariano d'Amelio" a Palermo

Paolo Borsellino, 33 anni fa la strage di via D'Amelio: la borsa del giudice esposta a Montecitorio - (LaPresse) Oggi, 33 anni fa anni, una bomba fatta esplodere in via d'Amelio, a Palermo, uccise il giudice antimafia Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. msn.com scrive

Paolo Borsellino, 33 anni fa la morte del giudice in Via D’Amelio. Il ricordo di Mattarella e Meloni - Il 19 luglio 1992 una bomba esplose in via d'Amelio a Palermo uccidendo il magistrato antimafia e ... Come scrive lapresse.it