Mondiale per Club Juve Turci dà una chiave di lettura sull’andamento bianconero nella rassegna iridata | Quello che ci ha fatto vedere ci dà una dimensione dei bianconeri che deve essere più grande di così

Mondiale per Club Juve, Turci vede il bicchiere mezzo vuoto dopo la rassegna mondiale che la Vecchia Signora ha disputato negli USA: le parole. Tommaso Turci, giornalista e bordocampista di DAZN, ha parlato in esclusiva a .com. Tra i temi trattati c’è il rendimento fornito dal club nel Mondiale per Club appena conclusosi. Secondo il giornalista l’esperienza bianconera negli USA non è stata esattamente esaltante e ha riconsegnato l’immagine di una squadra, la cui dimensione deve essere superiore a quella attuale. Ecco le sue parole. MONDIALE PER CLUB JUVE – « Considera che questa competizione è arrivata dopo una stagione, secondo me, dal punto di vista mentale piĂą che fisico, snervante perchĂ© bisognava salvare la stagione l’ultima di campionato e di fatto con l’accesso in Champions League un po’ si è sfangato il problema che si è venuto a creare a marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve, Turci dĂ una chiave di lettura sull’andamento bianconero nella rassegna iridata: «Quello che ci ha fatto vedere ci dĂ una dimensione dei bianconeri che deve essere piĂą grande di così»

Caldo e umidità sono i grandi ostacoli della Juventus in queste ore Le ultime in vista del match contro il Manchester City col nostro Tommaso Turci Tutto il Mondiale per Club #FIFACWC è visibile LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN ? Vai su X

La Juventus pubblica il video dell’incontro tra Alex Sandro e la squadra nel ritiro americano dei bianconeri durante il Mondiale per Club. L’ex terzino della Vecchia Signora si ritrova faccia a faccia con Rugani e non resiste. Vai su Facebook

