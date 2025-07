Milano rubano zaino con orologi di lusso per 1,5 milioni | i malviventi ripresi della telecamere

Orologi di lusso per un valore di circa 1,5 milioni di euro sono stati rubati all’interno di un treno nella stazione di Milano Centrale e recuperati dagli agenti della Polfer, che hanno arrestato tre giovani. Il fatto è avvenuto giovedì 17 luglio 2025. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer di Milano, durante il monitoraggio dei passeggeri in discesa da un treno, hanno notato tre giovani aggirarsi con fare sospetto all’interno di una carrozza e impossessarsi di uno zaino dalle cappelliere. Dopo aver nascosto la refurtiva in un altro trolley vuoto, che si erano portati dietro per nascondere il maltolto, i tre si sono allontanati velocemente cercando di far perdere le loro tracce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, rubano zaino con orologi di lusso per 1,5 milioni: i malviventi ripresi della telecamere

