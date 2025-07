Meteo | Previsioni per domenica 20 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarĂ di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterĂ a 4513m. I venti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 30 aprile 2025 - Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 30 aprile 2025.  Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Meteo, che tempo farĂ nel fine settimana: le previsioni della Protezione civile - Che tempo farĂ nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 maggio, pubblicate sul sito della Protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 maggio.

Sole e caldo quasi estivo per il ponte del 1 maggio su Napoli e Campania: le previsioni meteo dell’esperto - Caldo torrido e temperature a ridosso dei 30 gradi: dal 30 aprile al 10 maggio, in Campania un'estate ante litteram.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 13 LUGLIO (previsione incerta) Temporaneo cedimento del campo di alta pressione che causerĂ nella giornata di oggi un veloce peggioramento delle condizioni meteo specie su Liguria, Toscana Vai su Facebook

Meteo, caldo record in crescita fino a giovedì 24. I bollini d'allerta; Previsioni meteo video di domenica 20 luglio sull'Italia; Le previsioni meteo in provincia di Cuneo da venerdì 18 a domenica 20 luglio 2025.

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di domenica 20 luglio: il caldo, temperature fino a 39 gradi - Quella di domenica 20 luglio sarà una giornata caratterizzata dall'assenza delle precipitazioni su tutto il territorio regionale. Si legge su msn.com

