Mercato Inter gli aggiornamenti di Pedullà | I nerazzurri stanno pensando di aumentare l’offerta per Lookman Ausilio vuole il doppio colpo! Mi chiedete se anche la Juve…

Mercato Inter, gli aggiornamenti di Pedullà: «I nerazzurri stanno pensando di aumentare l’offerta per Lookman». Le parole del giornalista. Intervenuto con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha spiegato quelli che sono i piani degli uomini del mercato Inter per le due trattative più calde del momento: quella per Ademola Lookman dall’ Atalanta e quella per Giovanni Leoni dal Parma. DOPPIO OBIETTIVO PER L’INTER – « L’Inter ha le idee molto chiare su cosa deve fare: la doppia L resta nella testa dell’Inter, Leoni e Lookman in ordine di reparto e alfabetico. 🔗 Leggi su Internews24.com

