Ci sarebbe anche un italo-argentino nel centro di detenzione per migranti in Florida, soprannominato 'Alligator Alcatraz' perchĂ© circondato da paludi con coccodrilli e pitoni. Lo riferisce il Tampa Bay Times che pubblica una serie di interviste telefoniche con 7 detenuti e alcuni familiari che denunciano condizioni disumane. Tra questi, scrive il giornale sul proprio sito, c'è Fernando Eduardo Artese, 63enne con doppio passaporto italiano e argentino, arrestato a fine giugno mentre tentava di lasciare gli Stati Uniti per tornare in Argentina. "Questo è un campo di concentramento. Ci trattano come criminali, è una ricerca di umiliazione", ha detto Artese, ripreso dal Tampa Bay Times. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, italo-argentino in centro per migranti Alligator Alcatraz

Retegui Juve, l’attaccante dell’Atalanta è uno dei giocatori maggiormente seguiti dai bianconeri: l’italo-argentino sfida quel bomber per diventare bianconero - di Redazione JuventusNews24 Retegui Juve, è il bomber atalantino uno dei due nomi su cui punta la dirigenza bianconera: è sfida a due con quell’attacante.

Retegui Juve, l’italo-argentino sfida altri quattro nomi per fungere da principale alternativa a Osimhen! Ecco come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Retegui Juve, l’attaccante italo-argentino dell’Atalanta è uno dei quattro nomi alternativi a Osimhen: la situazione.

LIVE Darderi-Nakashima, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’italo-argentino a caccia dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo.

