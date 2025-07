Mattarella in val di Stava | Qui la memoria interpella le nostre coscienze

“Far memoria non vuol dire soltanto ricordare insieme ciò che mai potrĂ essere dimenticato. La memoria interpella le nostre coscienze e le sollecita a nuove responsabilità “. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Tesero, in Trentino, per il 40esimo anniversario della catastrofe della val di Stava. Il presidente con la sua presenza e la deposizione di una corona ha voluto onorare la memoria delle 268 vittime. “Oggi siamo qui per rinnovare la memoria delle vittime e per riflettere insieme sul necessario impegno perchĂ© a prevalere siano sempre le ragioni della vita su quelle dello sfruttamento, sovente portato alle piĂą estreme conseguenze”, ha aggiunto il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella in val di Stava: “Qui la memoria interpella le nostre coscienze”

