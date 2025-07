Make Coke Great Again | la battaglia di Trump per la Coca Cola delle origini

C’erano una volta un presidente, una bibita gassata e un nemico invisibile chiamato sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Se sembra l’inizio di una favola distopica scritta in un diner del Midwest, non preoccupatevi: è solo un’altra giornata nell’universo parallelo di Donald Trump, dove ogni lattina è una dichiarazione politica e ogni sorso un atto di resistenza contro la decadenza dell’America moderna. PerchĂ© per Trump, la Coca-Cola non è solo una bevanda: è una missione. Ma attenzione, non quella versione annacquata dallo sciroppo industriale che ci rifilano oggi, no. Lui vuole la Coca-Cola “vera”, quella “di una volta”, probabilmente imbottigliata nel 1957 da operai bianchi con la brillantina e l’ American Dream in tasca. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Make Coke Great Again: la battaglia di Trump per la Coca Cola delle origini

