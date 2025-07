Ma cosa gli è successo? Mattarella e quel cerottone sulla fronte | ecco la verità!

Un cerotto bianco in fronte, un accenno di rossore appena sotto l’attaccatura dei capelli, e la consueta aria serena di chi non ha nulla da nascondere. Così si è presentato Sergio Mattarella alla cerimonia per il quarantesimo anniversario della strage di Stava, e non sono mancati sguardi interrogativi tra il pubblico. Cosa fosse successo al Presidente della Repubblica? La risposta è arrivata nel corso della mattinata, direttamente da fonti del Quirinale: nessun incidente, nessuna caduta, solo un intervento dermatologico di routine per l’ asportazione di un neo. Una precisazione secca, che ha immediatamente smorzato ogni preoccupazione sulla salute del Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ma cosa gli è successo?” Mattarella e quel cerottone sulla fronte: ecco la verità!

