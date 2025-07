Aveva fondato e guidato l’Associazione Italiana Calciatori per ben 43 anni, dal 1968 al 2011. È ricordato come il primo e vero leader sindacale dei calciatori. Il calciomercato prosegue, tra esuberi, necessità di rinforzi e perché no, a volte anche qualche polemica. Con trattative che sembrano date per fatte ma che alla fine saltano per la mancata volontà del calciatore. Possiamo citare Thiaw del Milan tanto per fare un esempio, così come tutto il tempo che gli stessi rossoneri hanno impiegato per convincere Theo Hernandez ad accettare l’Arabia. Non è sempre stato così però. Oggi la volontà di un calciatore è parte fondamentale della trattativa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Lutto nel calcio italiano: scomparso a 91 anni lo storico presidente