Lucio Dalla venduta la villa alle isole Tremiti Il prezzo della casa dove il cantante registrò Luna Matana

Il sogno dei fan di Lucio Dalla di poter visitare la sua casa-museo in Puglia è svanito. La villa di San Domino appartenuta al cantante è stata venduta a un privato per una cifra importante. L'immobile, una lussuosa villa che si trova nell'isola più grande delle Tremiti e si affaccia sulla scogliera di Cala Matano, era uno dei luoghi cari all'artista, perché qui Lucio si rifugiava per scrivere e comporre musica. All'interno della casa, infatti, Dalla aveva fatto realizzare uno studio di registrazione - chiamato Casadilucio - dove registrò l'album " Luna Matana " e compose brani diventati poi successi intramontabili come " 4 marzo 1943" e "Piazza Grande".

