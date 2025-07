Los Angeles auto sulla folla | oltre 20 feriti di cui alcuni gravi

La vicenda è avvenuta su Santa Monica Boulevard alle 2 ora locale. Alcune immagini mostrano una macchina grigia sul marciapiede con detriti sparsi a terra e una massiccia presenza di polizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Los Angeles, auto sulla folla: oltre 20 feriti di cui alcuni gravi

In questa notizia si parla di: angeles - auto - folla - oltre

Los Angeles, manifestanti bloccano autostrada e vandalizzano auto - Proseguono a Los Angeles, in California, le manifestazioni contro la politica migratoria di Donald Trump.

Le auto in fiamme, gli assalti della polizia, la giornalista colpita in diretta tv: a Los Angeles è il caos – I video - È caos totale a Los Angeles, dove da tre giorni proseguono senza sosta le proteste contro i massicci arresti di persone migranti ed voluti dall’Amministrazione guidata da Donald Trump.

Usa: ancora proteste a Los Angeles contro arresti immigrati, auto in fiamme. L’intervento della polizia - Dopo che le autorità federali americane per l’immigrazione hanno arrestato decine di persone in tutta Los Angeles, i manifestanti si sono riversati in piazza per chiederne il rilascio.

Numerosi feriti, alcuni anche in gravi condizioni dopo che un'auto è piombata sulla folla a Santa Monica, Los Angeles Vai su Facebook

Numerosi feriti, alcuni anche in gravi condizioni dopo che un'auto è piombata sulla folla a Santa Monica, Los Angeles Vai su X

Usa, auto sulla folla a Los Angeles: oltre 20 feriti di cui 5 gravi; Los Angeles, auto sulla folla a East Hollywood: oltre 20 feriti, almeno cinque in condizioni critiche; Stati Uniti, auto contro la folla a Los Angeles: oltre 20 feriti.

Los Angeles, auto sulla folla a East Hollywood: oltre 20 feriti, almeno cinque in condizioni critiche - Los Angeles, un veicolo si è schiantato contro la folla a East Hollywood: oltre 20 feriti, almeno 4- Come scrive ilmattino.it

Paura a Los Angeles: auto sulla folla, oltre venti feriti. Cinque sono gravi - Più di 20 persone sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato contro la folla a East Hollywood, a Los Angeles in California. Riporta msn.com