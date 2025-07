Los Angeles auto sulla folla | decine di feriti c' è anche una persona colpita con un' arma da fuoco

Ancora è presto per stabilire il nesso con l'incidente. I vigili del fuoco intervenuti sul posto riferisco che 5 persone sono gravi. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Los Angeles, auto sulla folla: decine di feriti, c'è anche una persona colpita con un'arma da fuoco

“La mia ex moglie mi ha detto ‘sei la casa che resiste al fuoco di Los Angeles’. Cerco di provocare le persone per aprire la mente, non sono un pagliaccio”: parla Luchè - “Pistola che baci la mia tempia, tu hai il potere, tutto dipende da te”, dice Luchè, accompagnato da un lieve sottofondo di chitarra, in “Lettera alla pistola alla mia tempia”, uno dei diciotto brani presenti nel suo ultimo disco, “ Il mio lato peggiore ”, uscito venerdì 16 maggio.

Manifestanti anti-Trump mettono a ferro e fuoco Los Angeles: 30 arresti. Il presidente schiera la Guardia nazionale (video) - Los Angeles è piombata nel caos dopo gli scontri di questa notte tra manifestanti pro immigrazione e forze dell’ordine.

Los Angeles a ferro e fuoco: Trump schiera i primi 200 Marines per difendere i terreni federali - L'indiscrezione è stata lanciata dal Washington post che ha citato due funzionai federali e alcuni documenti sottoposti al presidente Usa L'articolo Los Angeles a ferro e fuoco: Trump schiera i primi 200 Marines per difendere i terreni federali proviene da Il Difforme.

