Los Angeles auto contro la folla | almeno venti feriti di cui cinque gravi

Sono almeno venti¬†le persone rimaste ferite a Los Angeles dopo che un veicolo si √® schiantato contro la folla a Los Angeles, su Santa Monica Boulevard, a East Hollywood. Lo hanno riferito i vigili del fuoco di Los Angeles (Lafd), precisando che quattro o cinque dei colpiti sono in condizioni critiche e otto o dieci seriamente feriti. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Los Angeles, auto contro la folla: almeno venti feriti di cui cinque gravi

