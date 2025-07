Lookman Inter nuova offerta in arrivo e ultimatum all’Atalanta | ecco la data entro quale chiudere l’operazione!

Lookman Inter, nuova offerta in arrivo e ultimatum all’Atalanta: ecco la data entro quale chiudere l’operazione per il nigeriano. I dirigenti del calciomercato Inter accelerano i tempi per Ademola Lookman, uno degli obiettivi dichiarati della sessione estiva di mercato. L’attaccante nigeriano classe 1997, reduce da due stagioni molto positive con l’ Atalanta, è considerato il profilo ideale per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, al primo anno sulla panchina nerazzurra, ha chiesto un esterno abile nell’uno contro uno, veloce, e capace di muoversi su entrambi i lati del campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, nuova offerta in arrivo e ultimatum all’Atalanta: ecco la data entro quale chiudere l’operazione!

In questa notizia si parla di: inter - offerta - arrivo - ultimatum

Donnarumma rinnova al Psg? Ecco la prima offerta dell’Inter! - Gianluigi Donnarumma è in scadenza a giugno del 2026 ed è ancora in dubbio il suo rinnovo con il Psg.

Inter, Luis Henrique sempre più vicino: ecco la nuova offerta nerazzurra - Si attendevano notizie entro questo fine settimana ed effettivamente qualcosa si è mosso. L`Inter sta avanzando con passi decisi verso Luis Henrique.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - di Redazione JuventusNews24 David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante canadese.

GDS - L'affare Calhanoglu al Galatasaray non decolla, l'agente del turco non ha in mano un'offerta per l'Inter: ultimatum dei nerazzurri, via entro luglio oppure resta Vai su Facebook

L'affare #Calhanoglu al Galatasaray non decolla, l'agente del turco non ha in mano un'offerta per l'Inter: ultimatum dei nerazzurri, via entro luglio oppure resta GDS Vai su X

Calhanoglu, c’è l’ultimatum: l’Inter fissa la data di scadenza per la sua risposta sul futuro; Inter, ultimatum a Calhanoglu: via entro luglio oppure resta; Calhanoglu, c’è l’ultimatum: l’Inter fissa la data di scadenza per la sua risposta sul futuro.

Inter, per Ederson pronta offerta taglia XL: 50 mln sul tavolo. “Cifra così mancava dal 2019” - Il centrocampista ha scelto di giocare in Turchia, ora col Galatasaray va trovata la quadra dell'affare. informazione.it scrive

Inter-Lookman, presentata una prima offerta da 40 milioni all'Atalanta - Dopo i primi colloqui informali nella giornata di mercoledì 17 luglio, i nerazzurri hanno presentato la prima offerta in ... Come scrive sport.sky.it