Lookman Inter, telenovela verso la fine? Ecco cosa filtra sul futuro del giocatore dell’Atalanta e sulla sua volontĂ in vista del prossimo campionato. Ademola Lookman ha preso la sua decisione: vuole vestire la maglia dell’ Inter. L’attaccante nigeriano ha comunicato la sua volontĂ ai vertici dell’ Atalanta e sarebbe pronto a giocare un ruolo attivo per accelerare la chiusura dell’operazione. La dirigenza nerazzurra, forte del gradimento del calciatore, ha giĂ avviato i primi contatti ufficiali per imbastire una trattativa concreta. E stavolta, la pista è davvero calda. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lookman non sarebbe intenzionato a valutare altre destinazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lookman Inter, il nigeriano vuole il trasferimento a Milano: la dirigenza nerazzurra pronta a chiudere l'accordo