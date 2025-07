Lo schiaffo e le minacce alla giornalista del Tg1 per una domanda in carcere Monica Laera | condanna definitiva per la moglie del boss di Bari – Il video

Dopo oltre sette anni di processo è stata arrestata a Bari Monica Laera, 51 anni, moglie di Lorenzo Caldarola, uno dei capi storici del clan mafioso Strisciuglio. La donna, condannata in via definitiva nel maggio scorso a un anno e quattro mesi di reclusione per lesioni personali aggravate e minacce con metodo mafioso ai danni della giornalista del Tg1 Maria Grazia Mazzola, sarĂ trasferita nel carcere di Trani per scontare il resto della pena. L’aggressione alla giornalista Maria Grazia Mazzola. I fatti risalgono al 9 febbraio 2018, quando Maria Grazia Mazzola, inviata speciale del Tg1, si recò nel quartiere LibertĂ di Bari per realizzare un’inchiesta sul tema giovani e mafie. 🔗 Leggi su Open.online

