LIVE Universiadi 2025 risultati 19 luglio in DIRETTA | pallanuoto gli azzurri battono la Corea con un largo punteggio tra poco il via della sfida di basket 3×3 dell’Italia

CLICCA QUI PER AGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 SCHERMA – Nei sedicesimi di finale, Tommaso Martini affronterĂ il francese Adrien Helmy Cocoynacq. 14.17 BASKET 3Ă—3 – Germania avanti sul Cile 6-3. 14.12 VOLLEY – Alle 17 sfida tra Italia e USA. 14.07 BASKET – Argentina avanti sull’India 86-57. 14.02 SCHERMA – Scontro tutto italiano tra Federico Pistorio e Giulio Lombardi per i sedicesimi di finale. 13.59 SCHERMA – Alessia Di Carlo sfiderĂ la francese Mathilde Mouroux nei 32esimi di finale. 13.52 PALLANUOTO – Italia batte la Corea del Sud con un roboante 37-6. 13.49 SCHERMA – Alle 14.30 iniziano i sedicesimi di finale per Federico Pistorio che attende di sapere chi sarĂ l’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: pallanuoto gli azzurri battono la Corea con un largo punteggio, tra poco il via della sfida di basket 3Ă—3 dell’Italia

Che estate per Sara Nestola : Universiadi ( Mezza Maratona ) e Mondiali ( Maratona ) in maglia Azzurra. Un estate “calda” per la nostra Campionessa di mezzofondo e maratona Sara Nestola, che nel ritiro in altura di Livigno, dove sta’ svolgendo un proficuo p Vai su Facebook

