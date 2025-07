LIVE Universiadi 2025 risultati 19 luglio in DIRETTA | nel basket 3×3 vittoria dell’Italia contro il Cile nella pallanuoto gli azzurri battono la Corea

CLICCA QUI PER AGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 SCHERMA – Alessia Di Carlo sfiderà la francese Mathilde Mouroux nei 32esimi di finale. 13.52 PALLANUOTO – Italia batte la Corea del Sud con un roboante 37-6. 13.49 SCHERMA – Alle 14.30 iniziano i sedicesimi di finale per Federico Pistorio che attende di sapere chi sarà l’avversario. 13.45 SCHERMA – Damiano Di Veroli batte l’atleta di Taipei, Yi Tung Chen 15-10. 13.41 PALLANUOTO – Si entra nell’ultimo quarto per l’Italia, punteggi parziale di 29-5 contro la Corea del Sud. 13.33 BASKET 3×3 – L’Italia nella competizione femminile batte il Cile 21-15. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: nel basket 3×3 vittoria dell’Italia contro il Cile, nella pallanuoto gli azzurri battono la Corea

In questa notizia si parla di: italia - diretta - pallanuoto - universiadi

Inizia con una vittoria il cammino dell’Italia ai World University Summer Games di Duisburg. Il Setterosa universitario, allenato da Maurizio Mirarchi e che schiera le ragazze della Pallanuoto Trieste Giorgia Klatowski, Emma De March, Guya Zizza e Francesca Vai su Facebook

Universiadi, dominio Italia. Invito a Cassino per la Bianchedi - Esordio vincente per la Nazionale italiana di pallanuoto alle Universiadi in corso in Germania. Da ilpuntoamezzogiorno.it

